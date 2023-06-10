三大事業體5月營收表現：上海葡萄王相較去年封控期年增222.66%，累計1~5月年成長47.24%。上海葡萄王表示，目前接單情況穩定，在基期效應下業績將維持成長趨勢；緊接著6/19-6/21上海市有大規模的保健食品展，上海葡萄王已安排出席商展，持續爭取新客下單機會，延續營收成長能量。

母公司台灣葡萄王單月營收1.18億元寫今年新高，年增43.58%，累計1~5月年增30.04%。代工業務維持雙位數成長，年增65.84%，因應乳酸菌原料代工需求，下半年度預計擴充發酵製成後段產能，屆時勢必帶動營收攀新高峰。自有品牌受惠夏日機能飲品及纖體需求，帶動實體、虛擬通路熱銷，成為台灣品牌業績持續穩定成長動能。子公司葡眾營收累計1~5月年減4.47%。主要受去年防疫產品熱銷，後疫情面臨較高基期影響。不過隨著下半年度將有新品上市，預期陸續貢獻營收，推升營業表現正向成長。

展望下半年，葡萄王指出，台灣自有品牌經營將調整為以獲利為績效目標，營收動能改由高毛利保健食品帶動；而代工業務因應需求擴充產能，預計於Q3貢獻營收。上海疫後解封訂單及出貨量持續攀升；葡眾將由下半年度新品挹注業績，目前整體營運朝著原本制定之目標前進，全年營收展望正向樂觀。