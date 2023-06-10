美國白宮今天表示，俄羅斯似乎正在深化與伊朗的國防合作，已收到數以百計用來攻打烏克蘭的單向攻擊無人機。

路透社報導，白宮引述新解密的情資表示，這些無人機也稱為無人飛行載具，是在伊朗打造，經裏海運出，被俄羅斯部隊用來攻擊烏克蘭。

白宮發言人柯比（John Kirby）在聲明中說：「俄羅斯最近幾週一直在使用伊朗的無人飛行載具攻擊基輔，令烏克蘭人驚恐不安，俄羅斯與伊朗間的軍事夥伴關係似乎正在深化。」

「我們也擔憂俄羅斯正在與伊朗合作，在俄羅斯境內製造伊朗無人飛行載具。」

柯比說，美國接獲情報得知，俄羅斯自伊朗那收到建造無人機製造工廠所需的材料，這座工廠可能可在明年初全面運作。

他說：「我們釋出衛星影像，內容顯示這座無人飛行載具製造廠設在俄羅斯阿拉布加經濟特區（Alabuga Special Economic Zone）內的預定興建地點。」

美國先前針對伊朗向俄羅斯供應無人機一事，對一家國防製造商的伊朗籍主管祭出制裁。伊朗已承認曾向俄羅斯運出無人機，但先前表示他們是在俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭前運出。莫斯科否認俄軍在烏克蘭使用伊朗無人機。白宮官員則說，伊朗自去年8月起已運出數以百計的無人機到俄羅斯。

柯比指出，伊朗與俄羅斯之間的支持是雙向流動的，伊朗尋求俄羅斯提供價值數十億美元的軍事裝備，包括直升機與雷達。

他說：「俄羅斯一直向伊朗提供前所未見的國防合作，包括在飛彈、電子設備與防空方面。」

「這是全方位的國防夥伴關係，對烏克蘭、伊朗的鄰國與國際社會有害。我們將持續動用手邊所有可用工具，揭露並中斷這些活動，包括向公眾釋出消息，我們準備採取更多行動。」

柯比還說，運交無人機違反了聯合國規定，美國將尋求追究這兩國的責任。

英國、法國、德國、美國與烏克蘭表示，向俄羅斯供應伊朗製無人機，違反了2015年聯合國安全理事會與伊朗核子協議有關的決議案。