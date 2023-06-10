48歲雙金影后賈靜雯近期赴陸參加節目《乘風破浪2023》 （《浪姐4》），人氣再度上漲，一舉一動都獲矚目。最近，微博博主公開一組賈靜雯精修和未P的對比照，稱「有點區別」，不過大部分的陸網友都覺得差異不大，不認同該博主的想法。

擁有525萬粉絲的大陸娛樂博主「叫我老伯」，5日在微博上傳賈靜雯修圖和未P的對比照，前者賈的皮膚不僅白到發光，一點瑕疵也找不到，至於未修圖的照片，賈靜雯的皮膚明顯較暗，臉部的紋路依稀可見，該博主發文表示：「感覺還是有點差別」。

對比照曝光後，掀起不小的討論度，但大部分的陸網友都覺得賈靜雯已保養得宜，不太認同該博主的想法，紛紛留言：「48了，這還不行嗎？未修也很好看啊」、「拿你媽修和沒修的兩張圖對比一下」、「沒區別的話為什麼花時間修」、「我48歲如果這樣我做夢都要笑醒」、「我覺得已經狀態非常好了」。

賈靜雯為了挑戰自我，登上陸綜節目《乘風破浪2023》，接受2周的魔鬼訓練，整個人瘦到44.9公斤，體脂肪更是低到只剩16%，比少女還輕盈的體態，再度見證她過人的毅力。