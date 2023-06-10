董事長何英圻表示，迎向全球D2C趨勢，91APP率先部署賽道，助攻品牌迎戰D2C浪潮，以獨特「產品X服務」模式，滿足企業級大型零售連鎖通路與品牌客戶切入D2C高階需求。除了深耕已久的「電子商務解決方案」，91APP也於今年度正式推出「數位行銷解決方案」，兩大解決方案形塑零售成長飛輪，帶動客戶業績成長。電子商務解決方案處理虛實通路銷售、累積第一方數據，隨後由數位行銷解決方案串連第三方數據，進行深度分析與廣告精準投放，導入更多流量，進入電子商務解決方案產生新業績，以此帶動整體銷售循環，創造巨大綜效。

總經理楊明芳指出，實體零售品牌的最佳獲利模組為透過虛實融合OMO (Offline-Merge-Online)方法，推升電商銷售額至整體銷售額的3至5成，實現最佳營運效益。因此，儘管2022年台灣電商滲透率僅佔整體零售市場的1成左右，隨趨勢演進，將有愈來愈多實體零售通路與品牌積極數位化、電商化，切入深具成長潛力的D2C電商經營，而91APP即著眼在此龐大的D2C市場，積極推進。

91APP將持續加深客戶電商滲透率、推展獨特「電子商務」與「數位行銷」兩大解決方案發揮綜效、從零售到餐飲以「餐飲電商」擴大服務客群等三大方向，為客戶創造價值。