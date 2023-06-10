新北板橋某幼兒園爆發餵食幼童安眠藥事件，多名幼童體內被驗出三級毒品、管制藥品「巴比妥」，消息曝光後震驚社會，檢方發動2波搜索約談，如今8人交保，1人請回，律師李怡貞昨(9日)透露得知一起家事案件的當事人小孩，居然也是此事件受害者，讓她嚇到直呼：「我全身起雞皮疙瘩，竟然會發生在我身邊」。

李怡貞得知負責的家事案件當事人小孩，也是該案件的受害者後，立刻跟對方表示可以「幫高調」，不過竟得到「五月就有新聞但是被壓下來」的回覆，加上對方忙著找新學校，以及帶孩子赴醫院檢查，便未再提及此事，接著更透露一則震撼消息，就是目前已有20多個孩子受害，黑數有多少不了解，此外，檢查後得知體內有殘留巴比妥，至於是否有其他毒物，得等檢驗結果出爐才會知道。

李怡貞表示毒物單一學校取得不可能這麼容易，呼籲所有就讀相關體系幼兒園的家長，得多留意是否有類似狀況發生，畢竟大陸也有發生相關案例發生，對於多位幼童受害，她也無奈道出心聲：「真的心痛不已」，更指出看到欺負手無縛雞之力懵懂的幼兒新聞，都非常憤怒。

家長告知李怡貞目前已有20多個孩子受害，黑數有多少不了解。(圖／女人大律師李怡貞 臉書)

對此，網友紛紛留言：「正值幼兒發展階段，這樣做影響的是往後的一生，真的很可惡」、「餵毒真的太過份了！孩子什麼都不懂，也無保護自己。回家又不敢講，看到這樣的新聞真的好難過」、「有孩子的很難放過他們，那都是我們的心肝寶貝！！怎麼可以這樣做」。