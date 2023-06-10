（影片/ 戴志揚翻攝）

台中市大里區5日1名游姓女子送醫不治，醫院發現遺體四肢瘀傷，通報警方，檢方昨會同法醫相驗解剖後，認為死因可疑，懷疑全案與4年前一起自稱「聖師」的邪教殺人、傷害致死案有關，昨天拘提游的2名女室友到案追查後，又逮捕2名落跑的神祕女子，經漏夜偵訊後。警方上午將4名女性移送地檢署偵訊。

檢方昨日表示，游女死亡是否有他殺嫌疑或與宗教儀式有關，目前正進一步調查釐清案情。

台中女全身瘀傷慘死 ，邪教4女疑凌虐遭移送。(戴志揚翻攝)

霧峰分局6月5日接獲醫院通報，35歲游性女子經同租住的2名女室友送醫，經急救無效宣告死亡，發現四肢出現大面積瘀傷， 警方初步勘查發現死者陳屍在一般民宅，遺體無明顯致命外傷，但四肢瘀青疑遭外力造成，陳屍位置旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。租屋處內擺放宗教書籍、勸世字畫、宗教團體外出聯誼活動佈告欄等物品。據了解，2女宣稱死者身體不適，會以軟質拍痧棒拍打身體暢通氣血。

警方懷疑案情不單純，報請檢方偵辦。2名室友說法避重就輕，且竟攜帶大量行李，跨縣市遷移，檢察官昨天會同法醫相驗解剖後，將2名報案室友拘提到案。據了解，游女等租住處的樓上為「道場」，該道場恐與中檢4年前偵辦一起邪教虐毆信眾案有關。

台中地檢署指派四年前偵辦此案的檢察官再度偵辦，除了已拘提女死者的兩名室友外，又拘提另兩名友人調查，經偵訊後，上午移往地檢署複訊。

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