2024總統參選人、民眾黨主席柯文哲10日前往高雄鳳山天公廟參拜。（洪浩軒攝）

2024總統參選人、民眾黨主席柯文哲10日前往高雄鳳山天公廟參拜。（洪浩軒攝）

2024總統參選人、民眾黨主席柯文哲10日前往高雄鳳山天公廟參拜，各界相當關心他9日會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格閉門會議的內容，對此，柯文哲表示，就是美方表達對台灣的關心，希望無論未來誰當選總統都可以保持良好的台美關係。

柯文哲9日與羅森柏格在高雄典藏駁二餐廳舉行閉門會議，雙方暢談2個多小時，柯文哲10日仍安排在高屏地區跑行程，被媒體問及與羅森柏格的對談內容，柯文哲表示，簡單講，美國就是表達對台灣的關心，然後討論一下未來雙方有什麼可以合作的地方，當然細節還很多，但就不特別對外多談。

柯文哲進一步指出，羅森柏格是代表美國政府來跟他們談事情，這些都涉及國家安全，所以不方便在外轉述，他還是覺得作做人要有信用，既然人家希望細節不要對外轉述，那他們就不需要談論細節來博取聲量。美國政府一再表明不會干預台灣的選舉，只是希望不管誰當選，台灣跟美國都可以保持良好的關係，他也認為這個沒問題，無論誰當選，台美關係都不會改變。

針對釣魚台捕魚論，柯文哲指出，他的態度還是一樣，大家要先解決老百姓每天生活的問題，主權有爭議的狀況可以以後再處理，執政最重要就是解決民眾每天會遇到的問題，每個人的政治理念都不同，而他的政治理念就是希望先解決老百姓的生活問題。

柯文哲連續2天走訪高屏地區，他10日一早前往鳳山天公廟參拜，也有支持者前來與柯文哲合影、握手，更有民眾高喊「柯總統加油！」、「阿伯凍蒜！」，柯文哲表示，此次來天公廟，主要是祈求台灣和平、繁榮、幸福，也希望風調雨順、國泰民安。針對他參拜時，廟方疏文有提到祝福柯文哲高票當選，對此，他向廟方表達感謝，也感謝民眾支持。