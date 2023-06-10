北市文山區老泉街某宮廟，10日上午9時30左右發生火警，警消到場後搶救出1名64歲高姓男子，但他因吸入濃煙及燒傷，已全身焦黑明顯不治，事故發生原因正由警消釐清中。

北市老泉街宮廟火警，1男受困全身焦黑不治。(民眾提供)

上午火警發生後，消防西共出動76人、消防車21輛及救護車5輛趕往救援，到場後拉設水線灌救，但裡面的男子仍已不幸喪生。

據指出，男子疑有中風行動不便，因此火災發生時，未能在第一時間及時脫困，警消正在釐清死者身分，並持續釐清火災發生原因。