郭碧婷和香港大亨向華強長子向佐結婚3年，育有1女1子，集滿「好」字，去年向佐一度傳出帶女生回北京豪宅，在母親「向太」陳嵐代為出面澄清下，夫妻倆挺過感情危機。最近向佐上直播透露先前和郭碧婷感情升溫竟是因為蝦子，他表示自己沒有很常吃蝦，但郭碧婷很愛卻不喜歡剝蝦，有次太太問他願不願意永遠幫她剝蝦？向佐便一口氣答應了，引來網友虧演藝圈的寵妻狂魔又多一人。

向佐和郭碧婷先前因參加實境秀傳出假戲真做，一起錄影的向太也認可郭碧婷是準媳婦，2019年一家人到義大利舉辦浪漫婚禮，還找了蕭敬騰當婚禮歌手，隔年郭碧婷生下長女「小奶皇」，去年又生下兒子「龍眼」。未料去年狗仔拍到向佐趁郭碧婷在台坐月子期間，疑帶一女回北京豪宅，對此，向太澄清對方只是幫忙談公事的大姐姐，兩人並沒有過從甚密的互動。

向佐答應一輩子都幫老婆剝蝦。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

上月大陸八卦媒體爆出向佐疑似上夜店，身邊還有美女環繞，近來忙創業開直播的向佐則直球表示：「深夜加班，後勤同學的雞爪比餿瓜好吃～520來我直播間，有啥當面問～」，態度坦蕩暗示沒有做出對不起另一半的事，之後兩人也被拍到帶孩子逛街，看似相當享受一般人的家庭幸福生活。

近日，向佐在直播透露，自己從小到大不愛吃蝦子，從小到大如果吃蝦都是媽媽剝的，長大後因為有痛風更不愛吃蝦子，但有次郭碧婷表示自己很怕看到整隻蝦子，便問向佐願不願意幫她剝蝦，向佐回：「好」，答應一輩子都幫郭碧婷剝蝦，大秀恩愛，但上次因「剝蝦論」紅遍網路的是大S與汪小菲，兩人後來以離婚收場，再次聽到剝蝦論，網友反應兩極說：「和大S好搭，她說一生只吃別人剝的蝦」、「原來向佐這麼體貼溫柔」、「上次的好男人是誰」、「不能直接買蝦仁嗎​」。