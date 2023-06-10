【全程字幕】新北幼兒園餵藥案延燒！處理進度遭家長質疑「態度消極」 侯友宜現身曝未來方向：持續與家長溝通

新北私幼餵藥案風暴擴大，新北市長侯友宜今天上午出席崑山科大畢業典禮前接受媒體聯訪時說，家屬最關切就醫過程追蹤以及刑事、民事集體訴訟以及孩童就學安置等議題，他裁示成立聯合獨立窗口一對一面對家長陳情，也會在莒光國小成立工作室，隨時接受家長諮詢，針對昨晚家長說明會部分家長未到場，周日將再安排時間一一說明進度。

針對幼兒園案有家長提告市府消極作為，侯友宜表示，昨晚他跟家長充分溝通，家長最在意的是孩子們就醫過程追蹤，以及刑事、民事求償等訴訟，還有最主要剛好前3天，學校已被撤銷立案，孩童接下來安置處所等問題。

他說，目前溝通上，家長仍然有一些意見，但他會持續溝通，讓家長了解案子進展。侯友宜強調，這起案子目前在檢警及新北市政府通力合作下，有新狀況會隨時說明，他會持續誠懇地與家長溝通，報告處理進度，讓家長的心能得到安撫以及守護孩子健康。