高雄一名男子阿偉（化名）透過IG結識12歲少女小愛（化名），兩人在網路上聊了好一陣子，阿偉提議要玩「主人與狗狗調教」遊戲，引誘小愛以扮狗的姿態拍下大量裸照傳給他欣賞，小愛家人得知後氣炸報警提告；法官依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處阿偉有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，阿偉（化名）於2021年12月7日至去年2月19日間，在IG上認識年僅12歲的少女小愛（化名），阿偉竟以「主人與狗狗調教」之遊戲方式，接續傳送「主人好好調教狗狗」、「狗狗要露出2邊」、「內衣不用脫」、「制服拉開就好」、「主人喜歡」、「坐著雙腿張開來更好」等文字訊息給小愛，在其引誘下，小愛自拍裸露胸部或下體之照片傳給阿偉觀看；小愛家屬得知後氣炸，帶著女兒到警局報案提告。

法官審酌阿偉明知小愛未滿18歲，心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，為逞私慾，竟以引誘方式，使小愛拍攝裸照予其觀看，戕害小愛身心健康、潛移偏差之性觀念，致其未來健全人格之養成蒙受負面影響，違反法律保障未成年人身心健全成長之規範意旨，所為應予非難。

法官考量阿偉犯後終能坦承犯行，且小愛及其法定代理人均請求給予阿偉緩刑之機會，法官依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處阿偉有期徒刑2年，緩刑5年，並須向公庫支付6萬元，及接受法治教育10場次，緩刑期間付保護管束。

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