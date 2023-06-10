在吳家經營權變天之際，新光金昨（9日）公布5月虧損16.11億元，今年前5月虧損擴大至逾94億元，是14家金控唯一虧損。目前擔任新光銀行副董事長李紀珠提出關鍵解方，「要找對的人來經營」，新光金控、新光人壽仍有可為。

李紀珠昨意外現身新光金股東會，不少小股東相當振奮，當場鼓掌致意。工商時報報導，李紀珠表示，公司經營要不斷提升，應聘僱對外匯價格、趨勢靈敏專業人士組成團隊，可降低壽險匯損衝擊，經營績效就能與同業拉大差距。

李紀珠也細數，她接任新光金總經理之前，新光金獲利並不理想在金控排名墊底，但她接任之後，排名每年穩定進步2至3名，直至2020年底她離開，新光金EPS排名國內金控第7名，股價也由她上任時6元跳升至12元，離開後股價又掉下去。

李紀珠指出，新光人壽近2年獲利也轉負，這跟疫情和大環境沒有絕對關係。她呼籲，新光金應誠實面對內部問題，才能真正落實改革。

新光金控董事改選，以大股東洪士琪為首的改革派拿下經營權，吳家經營一甲子時代終結。改革派大勝後，經董事會推舉陳淮舟出任新光金董事長，而新光金創辦人吳東進擔任名譽董事長。

新光金4月單月好不容易才由虧轉盈，但5月又虧損16億元，累積前5月新光金已虧損94億元，雖然新光銀行、元富證券都獲利，不過新光人壽5月虧損24.45億元，累積虧損更高達130億元，應是新壽史上同期最大虧損金額。