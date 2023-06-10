Kiké into the New York night! pic.twitter.com/3ZDEfmCbGk — Red Sox (@RedSox) June 10, 2023

「基襪大戰」10日開鑼的首戰由紅襪3比2險勝，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）6局失2分優質先發，但吞下本季首敗（7勝1負）。紅襪懷特拉克（Garrett Whitlock）6.1局失2分獲得勝投，洋基大哥「法官」賈吉（Aaron Judge）掛傷兵，打線除了唐納森（Josh Donaldson）陽春炮之外乏善可陳。

壞特拉克原先是洋基農場的投手，2020年被紅襪以「規則五選秀」硬拉過來，這次他生涯首度先發對戰前東家。洋基首局靠著勒馬修（DJ LeMahieu）、史坦頓（Giancarlo Stanton）安打推進到三壘，但是無功而返。

紅襪強打狄弗斯（Rafael Devers）第4局擊出場地二壘打建功，助球隊先馳得點。6局上又是狄弗斯出大棒，這回不受場地限制了，直接轟出左外野圍牆的陽春炮！這是狄弗斯生涯對寇爾的第7號全壘打。

6局下洋基唐納森陽春炮打破鴨蛋，第7局寇爾退場，紅襪「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）隨即追擊1發陽春炮。

7局下紅襪守備又自爆，捕手康納王（Connor Wong）傳球失誤，洋基奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）盜二壘得逞，並趁著失誤推進到三壘，接著投手懷特拉克暴投被奇納法勒法跑回第2分（不算自責分）。懷特拉克此時被換下場，後面牛棚投手成功擋住洋基的反攻。

紅襪此戰仍由賀南德茲出任先發游擊手，還有演出美技接殺。台灣好手張育成回歸後可望補上游擊，讓賀南德茲回到他熟悉的外野防區。