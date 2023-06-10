新北市政府10日由副市長劉和然（右）和新北市教育局長張明文（左）舉行記者會，說明私立幼兒園司法案件進度和後續處理方法。（趙雙傑攝）

板橋幼兒園餵藥案家長人心惶惶，新北市府今日舉行案件進度說明會，副市長劉和然表示，昨日市長侯友宜與家長面對面，家長最關心健康醫療、就學安置與法律諮詢協助，市府今天成立專案辦公室，每天都提供家長一對一協助，除了電話聯絡，莒光國小也有辦公室，提供專業諮詢服務。因為昨日未見到所有家長，侯友宜也將在11日再辦一場說明會，親自跟家長說明了解需求。

教育局長張明文表示，就學安置部分，市府6月8日教育局宣布廢止這所私立幼兒園設立許可後，對每個家庭都是非常大的衝擊，後續服務會協助每個家庭提供最好協助。

市府成立專案辦公室一對一專案辦公室協助。（葉德正攝）

另外配合家長需求，今天成立專案辦公室，由教育局候用校長一對一作為窗口，家長有個別需求都會提供協助，也會在莒光國小設立辦公室，另外全面稽查都會繼續做，確保我們幼兒園安全。

衛生局長陳潤秋也說，為提供更完整醫療服務，除了土城醫院提供綠色通道小兒科門診 ，加上亞東醫院 、聯合醫院三重院區都有，也有專線社工提供諮詢與安排。