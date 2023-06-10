華語天后孫燕姿，2000年於台灣出道，以一首《天黑黑》在歌壇爆紅，因此有「音樂精靈」的封號，接著更接連奪下金曲獎《最佳新人》及《最佳國語女歌手》獎項，如今出道23年的她，昨(9日)發文吐露心聲，其中一句話洩露出婚姻狀況，引起網友熱議。

孫燕姿2018年懷上第二胎後，便暫停演藝事業，將重心轉至家庭，近年顯少在螢光幕前曝光，還一度讓未經歷她輝煌年代的網友稱為「冷門歌手」，她也大方自嘲回應：「冷門歌手感謝大家的關注」，昨(9日)正逢出道23年的她，曬出自拍照並吐露心聲，她先詢問粉絲：「出道的孫燕姿已經23歲，每隔幾天就聽歌的你，是不是都覺得這些歌的出現好像很遙遠，可是又好像只是不久以前的記憶呢」，一席話勾起許多人的青春回憶。

孫燕姿接著提及家庭，她表示一雙兒女相當可愛，老公納迪姆則相當怕她，一句話意外透露夫妻倆的互動，此外，眼見雙親依舊健康，同事也支持她的想法，加上推出的歌曲仍在粉絲心中佔有一席之地，讓她感性表示：「這些就帶給我無比的快樂與驚喜」。

對於近來「AI孫燕姿」超高模仿度引起話題，孫燕姿也吐露心聲：「23年以後，我還是盼望有一天再做出好音樂與AI拼了，再做出一場回憶滿滿的演唱會。到時候我們再見」，立刻引起粉絲敲碗儘快召開巡迴演唱會。