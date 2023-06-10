本月4日28歲林姓男子與友人到烏來泛舟，遭激流掀翻舟艇後失蹤，搜尋多日至今尚未尋獲，親友萬分不捨，今（10）日發布協尋，懸賞10萬元，招募搜救專業人士協助搜尋，助林男早日回家。

親友公布林男外型特徵，身高174公分，嘴唇上有明顯疤痕，失事當天身著全套黑色連身衣。親友表示，2023年6月4日在烏來泛舟時於南勢溪15K處不幸落水，請「具有水下搜查或空拍專業」的朋友幫忙協助搜尋，有意願加入搜索的朋友，請向聯絡人吳先生0905065523聯繫，家人朋友都十分想念他，希望能讓他早日回家。