不滿爌肉飯客滿等太久動手砸店 最後只吃到一臉辣椒水

台中市知名的夜間部爌肉飯今天凌晨遭人砸店，警方獲報啟動快打警力到場，對動手砸店的47歲金姓男客噴辣椒水，將他壓制，並將在場叫囂同行3名友人帶回調查，警詢後，將金男依毀損罪送辦、其他3人依警察職權行使法管束。店家表示，金男因客滿久候不耐，即動手砸桌椅。

公益所副所長陳孟伯表示，台中市第一警分局公益派出所在10日凌晨零時50分接獲報案，指稱位於精誠路的夜間部爌肉飯店內發生打架事件，立即啟動快打警力。

警方到場時，店內已一片狼籍，金男等1行4人仍在附近，疑似有喝酒。警方以辣椒水噴灑動手砸桌的金男、並電擊棒示警，將他壓制，並帶回調查。

店家表示，金男因店內客滿，久候不耐，就拿店內的桌椅砸店。

警方調閱過濾現場監視器畫面，發現僅金男1人動手砸店、其他3人在旁叫囂。訊後，依毀損罪將金男移送地檢署偵辦，其他3人則依警察職權行使法管束。