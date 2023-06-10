英國首相蘇納克近日訪美時提到，中、俄等國竊取智財權、濫用技術及操縱關鍵資源。中國駐英使館9日反駁說，相關涉華言論純屬無中生有、惡意詆毀，中方強烈譴責。

中國駐英國大使館官網回應指出，中國致力於保護智慧財產權，2021年有效專利數量排名全球第一。創新和智慧財產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用智慧產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利。創新和智慧產權應服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

此外，駐英使館發言人表示，「指責中國所謂『濫用技術』，更是找錯了對象。恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展」；而所謂中國「操縱關鍵資源」的言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄，中國已是140多個國家的主要貿易夥伴。

中國駐英使館發言人促「英國政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事」，並說英方言論「純屬無中生有、信口雌黃、惡意詆毀」。中方予以強烈譴責。

蘇納克（Rishi Sunak）近日訪美，並於當地時間8日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。

蘇納克在會後聯合記者會提到，中國、俄羅斯等國家有意操弄、利用開放社會，並竊取智慧財產權、將科技用於威權目的以及將能源等關鍵資源據為己有。