前新竹市長林智堅遭調查官余正煌提告涉侵害論文著作權，台北地方法院9日調解，經過逾3小時調解後，雙方握手言和，余同意撤回所有對林的告訴。資深媒體人黃揚明透露，余正煌願接受和解主因是林智堅身段很軟，不斷強調希望能盡快結束這個案子，不要再討論過去。

林智堅論文抄襲案，台北地方法院9日調解成立，余正煌同意撤回所有告訴；林智堅捐款30萬元給公益團體，官司落幕。黃揚明今(10)日發文指出，昨是余、林兩人在論文事件發生後的初次見面，這場台北地院的調解庭中，有約40分鐘無律師在場的互動，是最後能和解的關鍵。

黃揚明還原兩人昨日互動，林智堅一進法庭便開始向法官「發名片」，也一度試圖找余正煌握手示好，但余予以拒絕，林智堅也強調與余見過2次面，卻被余打槍不只2次。法官引導二人互動後，林一開始仍堅稱論文為他的原創，但余正煌提出楊玲宜等3個人名，讓林智堅一度表情歪曲，不再堅持論文原創，但拋出去年的說辭，強調余的民調資料是他提供，而余也強調，這民調數據是指導教授陳明通提供，並非直接從林處得到。

此外，黃揚明說余正煌原本跟律師討論開出的和解條件，是林智堅要在民進黨中央黨部開記者會公開道歉並登報道歉，並賠償200萬元捐給MeToo性騷擾受害者。不過林智堅說沒辦法接受公開道歉，因為有壓力，但可以在調解庭中對余道歉，也強調無力負擔捐款部分，因去年7月後他就失業，沒有收入，最終才有最後的共同聲明道歉、捐公益團體30萬元。黃揚明也提到，余正煌願意接受和解的主因，是林智堅身段很軟，不斷強調自己希望能盡快結束這個案子，不要再討論過去。

黃揚明說這場調解庭中，較有趣的部份為林智堅不斷強調他是整起事件是受害者，因為本來桃園市是他的，法官則點出余正煌被「冷凍」，余正煌也強調他不但被調內勤、考績打乙等外，最近還被監察院調查，而林智堅僅淡回「現在我沒有能力幫你什麼」。