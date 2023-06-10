日媒News Digest報導，日本時間今天上午11時（台灣時間10時）左右，飛往曼谷的泰國航空683航班和飛往台北的長榮航空189航班，在羽田機場A跑道附近的滑行道上發生碰撞。

日本時間今天上午11時（台灣時間10時）左右，長榮航空和泰航在羽田機場發生擦撞。

根據了解，這架泰航飛機右邊機翼和長榮航空飛機尾部發生接觸。從網友拍下的畫面，可以看到泰航的機翼被削去一截。事發後，羽田機場已暫時關閉A跑道，有多班國內線與國際線航班延誤。

發生擦撞的長榮航空客機上有207名乘客與機組人員，泰航客機上則有264名乘客和機組人員，這起意外沒有造成任何傷亡。