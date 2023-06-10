壽山動物園發現台灣黑熊「波比」上犬齒斷裂，隨即找來動物醫院醫師團隊替「波比」根管治療並戴上牙套，這也讓牠在享用食物時露出閃閃發光的銀色牙齒。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

壽山動物園發現台灣黑熊「波比」上犬齒斷裂，隨即找來動物醫院醫師團隊替「波比」根管治療並戴上牙套，這也讓牠在享用食物時露出閃閃發光的銀色牙齒。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

台灣黑熊是民眾到壽山動物園必訪的動物之一，先前園方發現台灣黑熊「波比」上犬齒斷裂，隨即找來動物醫院醫師團隊替「波比」根管治療並戴上牙套，這也讓牠在享用食物時露出閃閃發光的銀色牙齒，「波比」也因此成為壽山動物園的新「亮」點。

高市府觀光局長高閔琳表示，負責照養台灣黑熊的保育員4月底察覺「波比」進食模樣有異狀，經獸醫師牙齒健檢後，發現其雙側上犬齒斷裂且有牙髓外露及出血的情形，為了避免日後持續惡化並希望延長牙齒使用年限，評估後決定為「波比」進行根管治療並上牙套，醫療團隊在5月安排2次麻醉療程，於5月30日順利為「波比」裝上專屬銀色牙套，術後「波比」用餐速度恢復正常。

壽山動物園進一步說明，牙齒是動物攝取營養不可或缺的重要工具，保育員及獸醫師對於園區動物進食情形及體態格外關注。醫療團隊考量黑熊在用餐時，需要以犬齒咬食，為了讓「波比」有更好的口腔狀態，以根管治療取代拔牙，並套上專屬的金屬牙冠套，讓波比得以繼續享受大口咬下美食的快感。