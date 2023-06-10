侯友宜出席崑山科大畢典，學生熱情響起掌聲還高呼凍蒜。（曹婷婷攝）

日本松下氫燃料電池新能源專家清水俊克獲頒名譽博士（右），侯友宜擔任見證人。（曹婷婷攝）

侯友宜、王金平出席崑山科大畢典 一前一後擦身而過

代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，今天直搗對手民進黨主席賴清德本命區，上午出席台南崑山科大畢典，原本外界預期他將與前立法院長王金平合體頒獎給畢業生，不過，侯友宜致詞結束離去時，王金平才準備上台，兩人正好一前一後擦身而過。

檯面上兩人雖未合體，但據了解，侯友宜今天一早與前立法院長王金平是一起搭高鐵南下，兩人碰面聊了很多，也交換意見。原本校方安排王金平、侯友宜聯袂頒發大專優秀青年獎，但侯友宜因接著要趕往大天后宮，兩人行程因而錯開，侯友宜離開前，剛好王金平準備上台，兩人在台下匆匆握手寒暄。

侯友宜一站上台，現場隨即響起熱烈掌聲，也有人高呼凍蒜，他頻頻向學生揮手致意。畢業典禮也由蔡英文總統、副總統賴清德及林志玲的祝福影片打頭陣，其中，林志玲一「現聲」，學生反應最為熱烈，侯友宜緊接著致詞時也趣稱「看來看去，林志玲得到最多同學的回應！」台下也笑成一片。

他致詞提到，這是他第一次的南部參加大學畢業典禮，勉勵學子「人生決定在自己手中，不是由別人決定」，下了決定就要承擔，另也向在場畢業生招手，「歡迎來新北就業」。

他也說，自己選擇為了國家安全與未來繼續打拚，就是希望讓國人安全、遠離戰場，讓年輕朋友遠離戰場、投入職場，找到適合的工作，在這塊土地落腳生根。