新北市長侯友宜昨日與幼兒園餵藥案家長見面，他稍早在臉書發文再度致歉，侯友宜表示，「我們應該要做得更多、更週全，在事實真相釐清前，沒能讓大家安心，新北市確實要檢討！」他強調，新北市會檢討，他也會和家長、孩子站在一起。

侯友宜說，他與家長溝通的過程中，聽到家長們提及「大人都要上班，孩子能轉送去哪？短時間內怎麼找得到新的幼兒園？轉換的幼兒園環境空間大小、師資足夠嗎？課程能銜接的上嗎？換了新環境，孩子能不能適應？會不會被貼標籤？就讀大班的孩子還能不能擁有人生的第一個畢業典禮？」訴說著這些日子以來的擔憂，他也是家長，將心比心，完全能體會那種焦慮與惶恐不安。

侯友宜說，市府5月15日接獲事件通報，立即報請司法啟動專案小組偵查，跟家長孩子站在一起，捍衛孩子的健康，全力處理案件的本質，卻輕忽了孩子們和家長伴隨而來的其他基本需求，這不是大事小事的分別，而是態度問題，做事就要做到讓孩子們跟家長毫無後顧之憂，更要用最高標準檢視自己，對於做得不夠周全的地方，他深感歉意。

侯友宜也謝謝家長說出心聲和需要，他表示，在司法偵查尚未告一段落前，讓市府能做得更多、更好，市府會負起責任，讓每一個孩子與家長接受一對一專人專案連繫，協助就醫追蹤、健康諮詢、安置就學、法律訴訟、社會關懷等後續事宜，建立統一的聯繫

另外，市府也會與司法機關密切合作，加速釐清事實，和家長孩子站在一起，若有違法犯紀，絕對不放過不輕饒，若有隱匿瀆職，絕對不能包庇，該辦就辦，一定幫家長們提供最好的法律扶助與關懷。

侯友宜強調，「孩子是我們的寶貝，捍衛孩子的健康是我們的責任，新北市一定會盡全力守護！」