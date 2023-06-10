美媒《軍事觀察雜誌》近日報導，陸方當前有將近10個殲-20航空旅，其中一半佈署在東南沿海，若以每個旅有20架殲-20來計算，相當於布置了百架戰機。另陸媒近日還披露，殲-20將進行改裝，未來會配備渦扇-15發動機跟飛鴻-97（FH-97）無人機。對此，退役中將帥化民分析，中方將可以實行有人無人機搭配編制，在戰術執行上更加靈活。

帥化民昨（9）日在中天節目《全球大視野》指出，陸正在研發從殲-20無人僚機飛鴻-97中，投放飛鴻-901自殺無人機，將可全面彌補殲-20在空對空表現優異、空對地火力不足的情況。

帥化民進一步分析，飛鴻-97在跟殲-20搭配的時候，會為戰機帶來三個好處，一是可以降低殲-20遭到攻擊的機率；二是看到敵對目標，也可以代替殲-20去攻擊，因為飛鴻97應會具備空對地、空對海的攻擊能力。帥強調，殲-20跟飛鴻-97就像一個小型作戰編隊，執行小型任務時，帶一架無人機就可以執行。

另外針對殲-20將在2024年進行渦扇-15發動機改裝，據傳後推燃力將達到18-19噸，同時具備向量噴嘴。帥化民直言，此改裝能有效增加戰機的靈活度及空中戰力；另外針對解放軍在東南沿海大量布置殲-20，就是針對鄰近日本、台灣、南海等海域，美空軍介入的情況。