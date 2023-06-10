受惠於店數、鮮食、飲料冰品皆成長向上，同時掌握溫升商機、夏季型商品聯促奏效，且端午周邊預購業績年增超過2成5，全家便利商店5月合併營收為83.6億元，年增12.68%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為394.15億元，年增10.46%。

全家表示，5月天氣正式入夏，季節指數型的商品銷售明顯上揚，便利商店第一霜淇淋品牌Fami!ce本月以清爽雪酪感的白葡萄口味，衝出年增3倍的佳績，其他消暑型的冷藏飲料、冰品、啤酒、酷繽沙也隨溫升而銷售暢旺，Let's cafe則在冰咖啡需求帶動下促進了近3成的成長。

在鮮食方面，全家表示，整體鮮食成長力道同樣強勁，年增超過3成，烘培甜點類鮮食表現尤其亮眼，甜點品牌minimore持續以招牌品項變化新口味，輔以既有定番品，豐富貨架上甜點的選擇性，儼然已成最便利的街角甜點專賣店，業績上有年增5成好成績；麵包品類中的明星商品「匠土司」，則推出超商首見、新型態的2.8公分「厚切醇乳香土司」新品，帶動麵包整體成長超過1成5。

「全家」APP創新行動再下一城！去年於業界首創的「隨買跨店取共享制」，五月時全面開放所有商品皆開放共享，讓全家app化身為最強線上共享補給站，也為1650萬會員打造更加隨心所欲的OMO便利體驗，助攻會員貢獻營收持續穩定在5成以上。

截至112年5月31日止，全家便利商店總店舖數達4,171家。

展望6月，全家表示，夏日高溫商機掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，並以OMO優勢搶攻傳統電商大促「618購物節」商機，可望成為驅動營收的動能。