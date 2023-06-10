哥倫比亞國防部今天表示，40天前一起小飛機墜毀亞馬遜雨林空難裡失蹤的4名幼童奇蹟般倖存，今天被救援人員尋獲。

「華盛頓郵報」報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）9日晚間在推特貼出4個小兄弟姊妹在叢林裡接受急救的照片，發文稱「舉國歡騰！」。

4個孩子的年齡分別為13歲、9歲、4歲、1歲。他們的母親與機上2人墜機時罹難，但4人活下並在叢林裡待40天。

搜救任務現改稱「奇蹟行動」（Operation Miracle）。哥倫比亞國防部長葛梅茲（Ivan Velasquez Gomez）表示這段期間投入112名特戰人員、92名原住民，搜救路線714公里。目前孩子們正接受野戰醫護。

小飛機的駕駛員5月1日時透過無線電求救，但飛機隨後從塔台雷達幕上消失。搜救人員當時在墜機地點找到3具遺體，確認分別為飛行員、孩子母親和另一親屬。

搜救人員5月17日找到一個臨時搭建的遮雨棚，顯然是倖存孩子所搭，發現有剪刀、髮帶和小腳印。

哥倫比亞家福單位發出聲明表示，他們獲報這些孩子們「仍活著且健康情況不錯」，但暫時還無法聯繫上孩子們，軍方稱主要是地形惡劣與天氣條件不佳。