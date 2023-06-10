戴愛玲新歌邀請春風合作拍攝MV。（華納提供）

戴愛玲新單曲〈逃生門〉MV邀請玖壹壹的春風擔任男主角，她親自上陣第一次演戲，「這次MV是我第一次這麼正式的演一個有劇情的MV；看到腳本時，當下就覺得春風是相當適合的人選，一提到他，每個人腦海中都馬上出現畫面，就是他了」，2人過去從未有交集，第一次見面討論劇本時，私下慢熟的春風也因為戴愛玲的熱情，互動變得更熱絡。

MV中，戴愛玲與春風是從小一起玩音樂的夥伴也是情侶，卻因為機運，最後戴愛玲成為了舞台上耀眼的歌手，春風則在旁以經紀人的角色輔佐，2人卻慢慢有著奇妙的隔閡，隨著2人的關係在大眾面前曝光，各種輿論的壓力，最後春風選擇不告而別；原本緊抓著這份感情的戴愛玲，在最後一刻選擇不再執著，2人從此各過各的生活。

MV中各種內心戲，對平時看起來外向的戴愛玲來說是莫大的挑戰，然而在正式上戲時，當她要演哭戲時，卻眼淚說掉就掉，讓大家驚呼是「水做的女子」！戴愛玲笑說：「一開始會想難過的事，例如傷過自己的人、演唱會要瘦身不能吃好吃的等，到最後我其實沒有特別想什麼，後面哭了好幾次。」她事後也分享：「發現經過了一些人生歷練，對演戲真的比較駕輕就熟了。」

首次客串MV的春風，儘管台詞不多，但只要他一站在鏡頭前，就讓所有工作人員及導演都直呼有著電影明星的氣場，光是一個背影都充滿電影感！戴愛玲也說：「有一幕是我躺在床上看著他的背影，那時還沒喊Action，我光是透過螢幕都很入戲。」當天拍攝時，春風更因為過敏，眼睛、鼻子都很不舒服，卻在吃藥後很快的準時上工，敬業與力挺態度讓戴愛玲十分感動。