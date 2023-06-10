板橋幼兒園餵藥案件，有家長說今年4月就向1999與市長信箱陳情，新北教育局長張明文表示，全案5月15日接獲通報，市府清查15日前的市長信箱、1999兩萬三千件，都沒有相關內容。副市長劉和然也說，陳情案進線都會有紀錄，難以竄改，但這些也是家長非常關心，他們也已請法制局聯絡檢方，希望把這納入檢方調查，希望能釐清真相。
劉和然也表示，對於有家長提出希望能毛髮採驗，他們也有告訴家長者不是一般行政機關可以做的，他們也有把家長的期待帶給檢方，希望檢方是否可用權限協助。
板橋幼兒園餵藥案件，有家長說今年4月就向1999與市長信箱陳情，新北教育局長張明文表示，全案5月15日接獲通報，市府清查15日前的市長信箱、1999兩萬三千件，都沒有相關內容。副市長劉和然也說，陳情案進線都會有紀錄，難以竄改，但這些也是家長非常關心，他們也已請法制局聯絡檢方，希望把這納入檢方調查，希望能釐清真相。
劉和然也表示，對於有家長提出希望能毛髮採驗，他們也有告訴家長者不是一般行政機關可以做的，他們也有把家長的期待帶給檢方，希望檢方是否可用權限協助。
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