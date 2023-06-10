近日爆發多起性騷擾及性騷擾申訴吃案，依性別工作平等法及行政罰法規定，雇主知悉性騷擾情形時，應採取立即有效糾正及補救措施，否則可開罰10萬元至50萬元罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名等，但裁處權只有3年，意謂性騷吃案超過3年就無法裁罰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，性別工作平等法並無申訴期限限制，但規定雇主違反「採取立即有效糾正及補救措施」，勞工受有損害，雇主應負賠償責任，賠償請求權時效則比照民法為知悉後2年間不行使而消滅，或有性騷擾行為超過10年。

黃維琛提及，而該法課予雇主防治性騷擾義務，若發生也應有補救措施，依行政罰法規定「行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅」。

針對總統蔡英文提及訂定性騷擾樣態指引，黃維琛表示，目前已訂有事業單位工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法範本、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則等規定，將進一步參考國際作法訂定「性騷擾樣態指引」，讓雇主瞭解發生職場性騷擾事件後如何更細緻的處理，也會提醒勞工申訴權利等。

至於修法方向及期程，黃維琛說，外界有提及是否要整合「性別工作平等法」、 「性別平等教育法」及「性騷擾防治法」性騷擾規定，將整體性的配合其他部會。