國民黨台北市中正萬華區立委初選，即將於11日起進行為期3天的電話民調。而在民調前最後階段，有意爭取黨內提名的應曉薇，10日上午與「韓粉車隊」中華神龍車隊，以及退休警察協會總會長耿繼文一同進行造勢活動。應曉薇表示，為了尊重初選，自己不會找高雄市前市長韓國瑜，或是前立委林郁方錄音錄影爭取支持，她相信德不孤必有鄰，必能得到最後成功。

應曉薇表示，初選進入倒數階段，近日來有支持者買下看板使用權，出資掛搶救應曉薇看板讓她感動不已。應曉薇說，中華神龍車隊今起也主動掃街「神救援」，另外許多里長，退警總會長耿繼文、婦女協會、新住民協會、兒童權益協會、動保協會帶毛小孩也到場加油，讓她相信德不孤必有鄰，必能得到最後成功。

應曉薇也直言，雖然即將進行電話民調，為了尊重初選相關機制，自己不會找高雄市前市長韓國瑜，或是前立委林郁方錄音錄影爭取支持，接下來會力拚將網路上與實際的高支持度，轉化為「電話民調唯一支持」。