近期，大陸南方地區持續降雨，局地發生極端強降雨。據大陸氣象部門預測，9日夜間至11日，華南、雲南等地部分地區有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。根據當前防汛形勢和《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總於9日20時啟動防汛四級應急回應，並派出專家組、工作組分赴廣西、福建，協助指導地方開展防汛搶險救災。

根據澎湃新聞報導，9日早上10點多，廣西北海市合浦縣白沙鎮白沙河堤防出現險情，致使周邊村莊受災，暫無人員傷亡。當日下午按大陸應急管理部黨委書記、部長王祥喜安排，國家防總辦公室、應急管理部組織會商調度，應急管理部副部長、水利部副部長王道席，值班部領導閔宜仁與廣西應急管理廳和受災市縣視頻連線，調度指導做好防汛救災工作。

會商要求加強氣象水文分析研判，突出抓好人員轉移安置工作，做到應轉盡轉、應轉早轉，重點關注孤寡老人、留守兒童等弱勢群體同時要確保救援人員和基層幹部自身安全。

此外，也要求加強夜間巡查防守，及時排查堤防險情和隱患，特別要做好夜間強降雨防範應對工作。要加強安置場所管理，確保衛生達標，轉移人員有飯吃、有衣穿、有乾淨水喝、有地方住、有病及時得到治療。要加強轉移人員管理，避免私自返回造成人員傷亡。要統籌做好災情評估和災後救助工作。