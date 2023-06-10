板橋餵藥案藥品來源為何，新北市府會是檢方偵查重點。（葉德正攝）

板橋幼兒園餵藥案，有8名幼兒體內驗出微量苯巴比妥，到底是感冒藥水還是其他來源，新北市副市長劉和然今日說明會中表示，外頭說法很多，但任意揣測也可能造成家長恐慌，這個問題會是檢方偵查重點，包括到底是被餵藥，或有其他就醫史等，來釐清事實真相。

由於苯巴比妥是管制藥品，新北各大醫療院所是否有異常，新北市衛生局長陳潤秋指出，衛生局針對管制藥品都會有很高強度查察，除衛福部登載管制，今年1到5月，新北查了700多家醫療院所與藥局，都沒有異常。

究竟來源是感冒藥水還是有管道外流，陳潤秋說，血液中驗到的都是微量苯巴比妥，是否跟餵食有關還要釐清，另外某些藥物也會有微量本巴比妥，若是複方藥品則不是管制藥品，在一些支氣管炎、腸胃藥會使用，這些都會列入檢察官偵辦參考。

至於目前檢驗是否有增加，陳潤秋說，目前就是採檢28位，有8人有微量反應，細節因偵查不公開，會由檢察官來調查，並尊重檢方。

至於5月監視器畫面消失，張明文表示，5月15日通報新北地檢署成案後，18日檢警進入搜索，把所有監視器扣押， 教育局15日同步行政調查，後續調查結果會再提供。