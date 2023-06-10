高雄鳳山「洛克健身」負責人Victor利用高市府青年局青創補助添購適合長輩使用的健身設備，並設計相關課程，開拓銀髮族市場。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山「洛克健身」負責人Victor發現新冠肺炎疫情解封後，愈來愈多年輕人帶著父母上健身房運動，因此，他便利用高市府青年局青創補助添購適合長輩使用的健身設備，並設計相關課程，開拓銀髮族市場，如今每5位學員就有1位年長者。

高市府青年局表示，洛克健身負責人Victor從2006年開始進入健美、重訓業界，親身測試各種訓練方法，熟知各類重訓能帶來的效果，數千堂課程的教學經驗，讓他迅速建構適合不同學員的訓練課程，並指導正確運動觀念，幫助學員身體適能與腦袋學能一起加強，真正強健體魄。

Victor指出，疫情解封後，民眾體認到健康的重要性，愈來愈多年輕人帶著家中長輩報名一對一運動課程，這個現象也讓他思考，年長者的運動過程更需要專業教練指導，因此決定把一部分重心放在銀髮族健康管理上，目前洛克健身每5位學員就有1位年長者，比例不低。

Victor表示，感謝青年局的青創補助，讓他添購適合長輩運動的器材，因為安全簡易操作的設備，能提高年長者嘗試意願，此舉也讓他開創健身事業的藍海，不僅業績成長，也提升年長者體能和身體代謝、減少社區照護支出。

青年局長張以理表示，先前在疫情壟罩下，健身房的經營影響甚深，青年局透過補助政策的執行，攜手體育事業逆風追夢，是他們辦理青創補助的重要目的之一。為了讓高雄在地青年創業家能夠減輕草創負擔、扎實根基，青年局會持續推出各項青年創業補助、貸款以及利息補貼等創業資源。