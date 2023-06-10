美國前總統川普因非法持有機密文件，遭到聯邦法院起訴，涉及37項罪名，成了美國史上第一位被聯邦政府控告的卸任元首。法院在昨天公布起訴書，長達49頁內容，指出川普除了不當儲放文件，還數次向他人展示其中攻打他國的計畫，打臉他先前所指這些文件不重要的說法。

根據《衛報》、BBC報導，川普在2021年1月卸任時，從白宮帶走了大約300份高度機密檔案，內容涉及美國和其他國家的國防能力、核武計畫資料，以及遭受攻擊時可能採取的報復行動等。

川普卸任後住在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所，也是他藏匿機密文件的地點。（圖／美聯社）

起訴書也指出，川普並未妥善處理這些檔案文件，而是將它們堆放在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的辦公室、臥室和淋浴間等地，包括一處對外開放的舞廳。海湖俱樂部擁有眾多會員，一年到頭經常舉辦活動，宴請賓客好友同歡，機密文件外流並非全無可能。

美國前總統川普因非法持有機密文件，遭到聯邦法院起訴。圖為他把文件隨意放在俱樂部一座舞廳的舞台上。（圖／路透）

川普把一箱箱機密文件放在家中浴室。（圖／路透）

圖為去年8月，司法部調查人員在川普家中儲藏室發現機密文件。（圖／路透）

此外，川普也至少兩次對外展示美國軍事相關文件的內容，對象是一位作家和出版商。根據起訴書記載，川普當時說：「看看我這裡有什麼，這是（高級軍事官員）的攻擊計畫，讀一下...很有趣的。」

去年5月，司法部要求川普交出機密文件，但他不想照辦，建議律師說謊掩蓋不法行為：「如果我們完全不回應，或是不跟他們打交道，會怎麼樣嗎？」「我們直接說，這裡什麼都沒有，不是更好嗎？」

除了川普遭到起訴，他的助理諾塔（Walt Nauta）也因為涉嫌協助藏匿文件，被指控6項罪名，兩人預計將於13日向聯邦法院報到，聆聽起訴罪名。