國際原子能機構6月理事會於6月5日至8日在維也納國際會議中心舉行。會議期間，中國常駐國際原子能機構代表李松再次抨擊日本執意向太平洋排放福島核污染水，敦促日方負起責任，以科學態度直面國際社會關切，不要讓福島核污染水長期危害國際海洋環境和人類健康，更稱日方目前作法是作賊心虛，此舉「覆水難收」。

李松表示，6月5日是世界環境日，6月8日是世界海洋日。但在會議開幕當天，東京電力公司發佈報告顯示，今年5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鼬體內放射性元素超標，放射性元素銫含量達每千克18000貝克勒爾，超過日本食品衛生法所規定標準的180倍。也在同一天，東京電力公司開始向福島第一核電站核污染水排海隧道注入海水，加緊推動排海前的準備工作。

李松強調，日本完全無視自身應承擔的國際義務，無視國際海洋安全和人類健康，無視國際社會包括日本民眾的廣泛質疑和強烈反對，無視國際原子能機構權威，不讓其他國家表達正當關切，這是做賊心虛，是極其自私和不負責任的。

根據中新網引述李松說，日方反覆糾纏「核污染水」稱謂，聲稱要排放的是經過「多核素處理系統」淨化的「處理水」，甚至把福島核污染水等同於全球核電站正常運行下的排放水。這種有悖科學常識的狡辯令人震驚。

他說，眾所周知，正常運行核電站所排放的水不會與反應堆堆芯直接接觸，經過成熟系統加以處理，並經嚴格檢測達標；而福島核污染水直接與核事故中融化的反應堆堆芯接觸，含有60多種放射性核素。日本專門為處理福島核污染水設計的處理系統，其有效性、可靠性和穩定性均未經第三方廠商核對總和實踐驗證。連日本自己也承認，這個系統在運轉後不久即發生故障，70％以上處理後的核污染水放射性核素活度超出排放限值。

李松指出，中方再次敦促日方重視國際社會正當、合理關切，認真履行自身國際義務，同包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，以科學、公開、透明、安全的方式處置福島核污染水，並接受國際社會嚴格監督，不要讓福島核污染水長期危害國際海洋環境和人類健康。