高速公路上午發生一起連環撞事故。國道1號南下339.2公里仁德戰備道今（10）日上午10時44分，發生4輛自小客車疑似未注意路況，釀成前後追撞的意外。初步了解目前並無人受傷，國道高速公路警察局獲報後立即到場處理，但因車輛占用內線車道，一度造成後方車流回堵約6公里，詳細肇事原因仍有待釐清。

後據警方調查，目前國道1號南向仁德戰備道至路竹段因發生事故，事故現場也已於上午11時30分完成排除路障，後方車流回堵約6公里。