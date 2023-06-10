名嘴朱學恒8日被議員鍾沛君指控曾在去年8月的餐會上對她強吻、摟抱，事後朱學恒道歉並立切結書，願意從此戒酒避免再犯錯。不過，網友發現朱學恒2周前才在直播公然飲酒，顯然沒把承諾放心上。

鍾沛君8日在臉書踢爆朱學恒去年8月6日對她性騷擾，不但摟抱，還二度強吻，而且毫無悔意，說出「反正妳明天也不會記得」、「我剛叫的Uber也到了」，害鍾沛君身心靈都受創。事後，她要求朱學恒道歉，在男友與委任律師的陪同下，朱學恒用手機寫下切結書，對自己的不當行為致歉，更承諾從此戒酒，不再參加任何非會議及非親屬的飲宴活動，也不會再對任何女性有未經同意的踰矩行為，日後亦盡可能遠離鍾沛君和其親屬，避免造成任何騷擾；最後，朱學恒強調「以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰。」

對於鍾沛君的性騷、強吻指控，朱學恒在直播中坦承犯錯，表示那時與鍾沛君飲宴時，完全喝到斷片，已完全記不得當天發生的事情，「我想我沒有辦法否認，因為坦白講我沒有任何記憶」；朱學恒亦重申，如果是自己喝酒喝到失去控制，「那就是我的錯，我這邊承擔所有的後續後果。」

不過，大批網友都對朱學恒的道歉頗有微詞，開始狂挖他過往的爭議行為，有網友發現2周前朱學恒在YouTube頻道為前立委郭正亮退民進黨開直播慶祝，兩人邊吃美食邊豪飲香檳，朱學恒顯然完全忘記切結書上的承諾，網友氣得留言開罵：「朱哥寫悔過書說性騷鐘議員之後不喝酒，屁啦」、「切結書不是簽了就沒事，要確實去做啊，你根本不放心上，還跟郭正亮喝酒吃播」、「性騷擾之後不是說不喝酒，這集還喝？所以還有持續性騷？」

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