培英國中學生此次會考成績大放異彩，5A成績人數不僅突破200人，更一舉衝至216人。（潘致惠提供／陳育賢新竹傳真）

激勵學生考5A 培英國中校長帶頭跳了

新竹市培英國中校長潘致惠及家長會長張春子為了激勵會考學生考出好成績，在放榜前與學生約定，只要5A人數超過200人，兩人就跳校內的生態池，結果計有216人拿到5A，潘、張2人9日下午兌現承諾，一同跳池，讓全校師生嗨翻天，校長也再下挑戰書，與明年上考場8年級學生相約生態池見！

培英國中學生此次會考成績大放異彩，5A成績人數不僅突破200人，更一舉衝至216人，校長潘致惠表示，該校畢業生有782人，去年的畢業生人數與今年相同，而去年5A生就已拿下歷年紀錄的198人，今年不只破了200，更推進到216人，這除了是培英紀錄外，也是今年全新竹市5A人數最多的學校。

潘致惠說，其實之前此屆畢業生的成績並非如此之好，因為這屆畢業生歷經了2年多的疫情，大家都上了很久的視訊課，一回到學校上實體課，馬上就要面臨會考考驗，大家的學習狀況比較不好，這可從之前竹的模擬考看出端倪。

她表示，過去學長姊的模擬考大概都直接反映在會考成績上，因此，去年的會考成績5A人數198人，模擬考5A人數就大概在這數字上下。

但此屆9年級生的模擬考5A數一直不是太理想，都在150人至160人之間，這也讓師長有些焦慮，因為師長都認為，培英學生不該只有這樣的成績表現，因此都絞盡腦汁想辦法再提升學生的成績。

而她與家長會長張春子一直都在想到底要如何激勵學生，剛好校園內有座生態池，她就有「若學生考的好，她就跳生態池」的想法，但沒有正式宣布，直到放榜「開盤」前幾天，她正式跟學生說，如果5A人數破200，她就跟家長會長一起跳池。

這兩天師生心情、校園氣氛都相當緊張，9日公布成績時，師生都驚呆了，5A人數竟衝到216人，全校都開心極了，因此在昨天下午於學生簇擁下來到生態池前，與家長會長兌現承諾，兩人一同跳池，而學務主任陳煒銘也在大家的鼓動下加碼演出，用飛撲的方式跳進池內，全校情緒是嗨翻天。

潘致惠說，其實，跳生態池不只是鼓勵9年級畢業生，更是要激勵同樣受到疫情而在授課上受到影響的8年級學弟妹，她也再向8年級學生下了戰帖，相約如果明年5A人數一樣破200，大家明年6月生態池見！