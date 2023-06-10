海巡署今(10)日上午11時在高雄港愛河灣舉行「海安11號」演習，同時整合行政院「112年聯安專案」實兵演練，總統蔡英文也率領國安及軍警高層親自視導，驗證海巡署特勤隊、國防部憲兵特勤隊及警政署維安特勤隊等單位，跨部會協同應處岸、海聯合反恐、反劫持(船)任務行動。《中時新聞網》特別將現場精彩照片以圖輯呈現與讀者分享。

演練科目依序為「陸域反恐、反劫持演練」及「海域反恐、反劫船及快速撤離演練」。陸域操演主軸在模擬搶救人質狀況，由維安特勤隊派遣狙擊手，搶佔地形要點，對目標區域有效偵察，在數百公尺外制高點，精準命中敵人，接續由維安特勤隊出動輪式裝甲車及突擊梯車進行反劫持，成功解救人質，並由憲兵特勤隊進行爆裂物排除，順利完成任務。

維安特勤隊攻堅。(海巡署提供)

維安特勤隊攻堅。(海巡署提供)

維安特勤隊押解恐怖分子撤退。(海巡署提供)

憲兵特勤隊出動防爆機器人。(海巡署提供)

憲兵特勤隊攻堅。(海巡署提供)

憲兵特勤隊進場。(海巡署提供)

而海域操演部分則是由海巡署特勤隊員兵分空路及海路執行反恐、反劫船演練，由連江艦模擬遭恐怖分子劫持之國際貨輪，並由特勤隊分別搭乘突擊艇及空勤直升機，採海、空夾擊之勢，強行登檢、攻堅目標船，肅清船上恐怖份子，後續特勤人員由直升機進行快速撤離，展現我海上反恐精實戰力與機動性。

突擊快艇。(海巡署提供)

海巡特勤攻堅。(海巡署提供)

海巡艇使用水砲滅火。(海巡署提供)

特勤快艇航行趕赴救援。(海巡署提供)

特勤快艇航行趕赴救援。(海巡署提供)

特勤隊攻堅部署。(海巡署提供)

特勤隊員持紅焰定標引導黑鷹直升機。(海巡署提供)

特勤隊員滑降至大豐輪。(海巡署提供)

特勤隊執行攻堅行動。(海巡署提供)

登船攻堅。(海巡署提供)