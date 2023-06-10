新北板橋某幼兒園爆出幼兒遭老師餵食「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物，引發社會譁然，由於上述物品屬於3級毒品，究竟幼兒園如何取得藥物，有待警方釐清，育有一子的女星歐陽靖，得知此事後不免感嘆：「誰敢在這樣沒安全感的環境中生兒育女？」

歐陽靖表示爆出餵藥案的幼兒園，屬於某知名美語補習班旗下，雖然收費不低，但評價相當好，若住在附近，可能會將小孩送到這所學校就讀，不過發生駭人聽聞的事件後，不免讓外界質疑：「沒有愛心為什麼要做幼教？」她表示如同並非所有醫生都是為了懸壺濟世才當醫生，畢竟高收入才是重點，不過相信這些個案都是少數，卻也因為這些老鼠屎，加深人與人之間的不信任。

歐陽靖指出未來只會出現更多把自己逼到死胡同，仍不敢送托的父母，認為這些無良人士不僅傷害了孩子及父母，更傷害了整個社會，不禁感嘆：「誰敢在這樣沒安全感的環境中生兒育女？」接著指出法官不能僅以孩子受到藥物傷害的程度，或者犯案者有沒有悔意來量刑，畢竟犯案者傷害的是台灣的未來，強調得要重罰才能嚴懲對方。

歐陽靖在留言區擔憂表示：「許多新聞媒體或平台並沒有把這個事件作為頭條。我想是因為它被模糊為政治事件」，對此，網友紛紛回應：「這些貪圖自己方便而讓人們對專業失去信任的人真的很可惡，而且還是對小孩子做出這樣的事，不可原諒」、「大環境太多不友善，奉勸年輕人面對是否孕育下一代要多加考慮」、「真的要重罰！爸媽看到這種新聞都會氣到發抖」。