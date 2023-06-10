確定投入2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，10日南下屏東出席前瑪家鄉長梁明輝的《台灣原住民學生的美麗與哀愁》新書發表會。（謝佳潾攝）

確定投入2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，10日南下屏東出席前瑪家鄉長梁明輝的《台灣原住民學生的美麗與哀愁》新書發表會。（謝佳潾攝）

確定投入2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，10日南下屏東出席前瑪家鄉長梁明輝的《台灣原住民學生的美麗與哀愁》新書發表會，會後被問及原民遭歧視問題，對此，他強調建立共融社會的重要性，也從中定義何為台灣人，他認為馬偕是最好的代言人。

柯文哲出席《台灣原住民學生的美麗與哀愁》新書發表會後，被媒體問及近日頻傳原民遭歧視事件，該如何看待這議題？對此，柯文哲指出，台灣本來就是移民社會，有客家、新住民、原住民、還有外省人，移民社會需要更大的包容，才能生活在一起。

他說，台灣要建立共融社會，要把原民文化視為台灣文化的一部分，因為原民文化讓台灣文化更豐富。

訪談間，他重新定義何為台灣人，他說，什麼叫做台灣人，住在台灣、認同台灣就是台灣人，所以馬偕是最好的代言人，大家有開闊的心情，就能解決問題。

至於為何會出席屏東前瑪家鄉長梁明輝的新書發表會，他笑說，這是1年前到瑪家鄉參訪時結下的因緣，他當時發現時任鄉長梁明輝很有想法，一聊後才知道梁全家都是教育人士，這次讀完梁的新書後，他覺得最偉大的是梁的爸媽，願意在最窮困的時代讓孩子接受最好的教育，注重教育讓孩子有更好的發展機會，梁爸梁媽是很好的示範。