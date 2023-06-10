根據阿根廷中國行主辦方消息，世界知名足球球星梅西乘坐的私人飛機10日上午已在北京落地，梅西也將開啟個人第七次訪華之旅。兩天前，世界盃冠軍阿根廷足球隊在社交平台曬出圖片，以國家隊主帥斯卡洛尼為首的教練組以及部分工作人員已率先抵達北京。

據了解，6月15日晚上8時，阿根廷國家隊將在北京工人體育場和澳洲隊進行國際足球友誼賽。目前，該場賽事球票已售罄，這也是阿根廷隊繼去年世界盃奪冠之後首次海外比賽。

在梅西此次的「亞洲行」活動安排中，將包括15日在北京工體對陣澳洲國家隊，19日在雅加達對陣印尼國家隊，並強調並沒有網傳的「5萬合影」、「30萬敬酒環節」，主辦方也提醒民眾需留意網路不實詐騙。

梅西曾在2008年作為阿根廷國家隊主力球員，參加北京奧運會，並最終衛冕了奧運冠軍。上一次梅西到大陸踢球還要追溯到2010年，梅西作為西班牙巴塞隆納隊球員來到大陸，和北京國安進行了一場友誼賽。稍早，梅西也剛宣佈將加盟美職聯邁阿密國際隊，正式告別歐洲聯賽。