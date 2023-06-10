種種跡象顯示，基輔當局已對俄羅斯展開等待已久的反攻行動，美國國防部今天宣布加碼提供烏克蘭價值21億美元的安全援助，包括防空和彈藥能力。

路透社報導，國防部指出，這項援助方案包括提供愛國者防空系統、雷神公司（Raytheon）鷹式防空系統額外彈藥及飛彈、105公釐和203公釐砲彈、能手動發射的空境公司（AeroVironment）小型無人機、雷射導引火箭系統彈藥，並支援訓練及維修。

當局將利用「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）資金來採購這些武器，讓美國總統拜登政府得以從軍火業採購這些武器，而不是從美國庫存取出。

這批武器和系統的交付取決於可得性以及產製時程。

國防部宣布這項消息前，烏克蘭備受期待的反攻行動似乎正如火如荼進行中。俄羅斯稱烏克蘭南部前線出現激烈交戰，軍事部落客也描述首度看見戰場上出現德國和美國戰車及裝甲車。

五角大廈已依據「烏克蘭安全援助倡議」分5次提供烏克蘭價值逾70億美元的安全援助。截至2022年9月30日結束的財政年度中，華府已動用價值63億美元的倡議基金來替烏克蘭購買國防裝備。