國立清華大學10日舉行畢業典禮，此屆畢典共有2338人獲頒學士學位，2545人獲頒碩士學位，223人取得博士學位。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

影》清大畢業典禮半導體女王送祝福 期勉「向難攻堅」

國立清華大學10日舉行畢業典禮，校長高為元勉勵5106位學碩博畢業生，每天多做一點點，把小成功累積起來，就會形成你追求的未來；清華大學名譽博士「半導體女王」蘇姿丰也特地錄製影片，期勉畢業生「向難攻堅」！

清華此屆畢典共有2338人獲頒學士學位，2545人獲頒碩士學位，223人取得博士學位，而今年疫情解封，實體典禮終於重回校本部體育館舉行，讓更多畢業生能參與這場盛事，從校門口、大草坪到成功湖畔，清華校園隨處可見穿著畢袍的學生與家人們開心合影，留下珍貴又難忘的回憶。

高為元向畢業生致詞時說，要是有個魔法水晶球可讓你看到未來的一景，你會選擇什麼？他認為清華學生的未來擁有無限可能，但如何實現這個未來，沒有固定的方法，只有自己才可以畫出這條路。

而怎麼走這條路，將由一個個選擇累積而成，不必試圖去尋找那最平坦的路，而是抱持學習的心態，用心體會不知道、沒做過的事物。

高為元也勉勵畢業生每天多做一點點，1年365天，如果每天的日子都和昨天一樣，1年之後還在原地打轉。但只要每天比昨天多知道或多做百分之一，1年下來就多了37倍的知識，37倍的經驗，離你的目標也近了37倍。10年下來這個數字更是驚人，有了這種能量，未來是無限的。

清華名譽博士、有「半導體女王」之稱的蘇姿丰也特地錄製影片，鼓勵清華畢業生大膽築夢、努力打拚，真正去改變世界。她提到當她還是年輕的工程師時，有位導師就建議她要向難攻堅，不是走向難題，而是要跑向它（Run towards problems. Not walk but run）面對越困難的問題，你越有機會做出重大的正面影響。

蘇姿丰指出，這個世界十分渴求創新思維，也亟需偉大的領導者來支持這些新的想法，清華的教育已為畢業生迎向挑戰提供了紮實的基礎，「我想鼓勵你們抱持熱情，並相信自己有能力改變世界。」