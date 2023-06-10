▲施工之屋頂塌陷情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市府相關單位初步研判支撐點鬆脫及拉扯力道大，才會造成工安意外。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲由圖可見支撐點鬆脫並連帶導致屋頂塌陷之情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲工安事故發生當下，正在進行屋頂整建及拆除作業。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民活動中心長年老舊漏水，多位議員提出檢討，基市府於去年7月斥資1億元動工修繕，但9日下午4時許於屋頂拆除時突發生倒塌，1名工人因此受到輕傷，包紮後已返家。市府表示已全面停工，市長謝國樑強調，工人雖非被屋頂壓傷，但仍在拆除過程中受傷，已要求安全無虞後才能復工。

基隆市民體育活動中心結構老舊，正在進行補強工程，去年7月前市長林右昌親自主持動工典禮，工程項目包括室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新及前棟結構補強，原定今年3月就要完工。

而該案整建規畫多年才動工，於教育部、全國網協、體育會等單位合作協調下，中央補助基隆共4537多萬元，加上市府自籌2090多萬元、以及與前棟相連的公車處建築結構補強1500萬元，合計共8128萬元發包整建。

然去年9月發生地震後，建物結構受到影響，為補強耐震結構而變更設計，追加經費到1億餘元，從去年9月停工到今年1月復工，原工期今年12月完工，沒想到昨天發生意外，工程期程恐再延後。

據了解，意外發生於9日下午4時許吊車拆除屋頂時，屋頂整個向中間垮下倒塌，發出巨大聲響，當時在場的1名工人緊急跳下，幸好僅有手臂受到輕傷並送醫治療，於下午5時已返家休息。

對此市府表示，都發處與勞檢局等人員9日晚間已緊急調查，初步研判支撐點鬆脫及拉扯力道大，才會造成工安意外，將由結構技師公會等勘驗，安全無虞才能復工。

市長謝國樑強調，工人雖然不是被屋頂壓傷，但也是在拆除過程中受傷，安全第一，已要求安全無虞後才能復工。