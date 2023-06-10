波音F-15EX戰機

美國國會稽核處（GAO） 在新報告中說，製造錯誤加上品質問題已導致波音（Boeing）F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機的交付時程至少延遲了6個月，而這可能危及趕上重要期限的能力。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，國會稽核處在周四公布的武器系統年度評估報告中指出，波音原本指望，要從2022 年12月起，開始交付最新批次的F-15EX戰機給美國空軍。然而，幾個生產問題延遲了1B批次6架戰機的交付。

至於造成延遲的，主要是辦公室所謂的供應商品質問題，而他們所提供的前機身重要組件「與確保飛安息息相關」。不過，報告中並未進一步提供零組件的細節，只說當波音打造第7和第8架 F-15EX時，相關的品質問題已解決。

F-15EX vs. F-35 戰機

此外，國會稽核處說，由於波音用了設計錯誤的工具，還在4架F-15EX上誤鑽了擋風玻璃安裝孔。而專案官員告訴稽核員，在相關人員誤鑽更多戰機前，就發現了這問題，波音將趁開始生產第二批戰機之前，在受影響的戰機上重新鑽孔。

不過，波音拒絕就國會稽核處在報告中所提及的F-15EX品質問題向《防務新聞》發表評論。但波音發言人范妮洛普（Deborah VanNierop）周五證實，至今唯一交付美國空軍的，只有2021年春兩架所謂1A批次的實驗機。而在超過兩年後，美國空軍還在苦等下一批次戰機出爐。