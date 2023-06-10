許多人都有過敏的經驗，其發作起來總是讓人苦不堪言，而生活中的過敏原除了環境外還有食物。近來，林口長庚風濕過敏免疫科就於臉書粉專發文分享「國人10大食物過敏原」排行榜，其中雞蛋竟佔最大宗，其次依序還有蛋黃、花生、蜂蜜、腰果等食物。而常被認為容易引發過敏反應的甲殼類食物，並未出現在榜上。

醫師指出，食物過敏是吃到過敏原所引發的現象；而慢性食物過敏通常是接觸過敏原後，數小時或幾天後才會出現的過敏反應。根據2019年「國人過敏檢測數據」顯示，雞蛋佔國人過敏原食物最大宗，其它依序為，蛋白、蛋黃、花生、蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚、綠豆。

醫師提醒，經常發生過敏的人，可以記錄每天吃過的食物，且最好以原形食物為主，藉此找出可能誘發過敏的過敏原，從而減少食用次數，來降低發生過敏反應的頻率。

此外，在這份過敏原榜單中，並未出現普遍印象中，會引起過敏反應的甲殼類食物。對此，醫師說明，許多人吃海鮮後所發生皮膚紅腫的現象，其實未必是對海鮮過敏，有時是因其本身不新鮮所致，屬於一種「假過敏」，是從外部攝取過多組織胺，所引發的過敏現象，又稱作「組織胺中毒」。

醫師進一步說明，食物或多或少都含有組織胺，尤其食物久放、變質、發酵，組織胺的濃度就會越高。對於常發生過敏的人，醫師呼籲，應少吃高組織胺、容易刺激身體釋放組織胺及抑制組織胺代謝的食物，如發酵食物及飲品、醃漬食品、加工肉品、帶殼海鮮、堅果類、巧克力等。