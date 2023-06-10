新北市美術館串聯鶯歌陶瓷博物館舉辦《城市藝術節》，集結國內外藝術家28組表演團隊、13件視覺藝術、92場表演藝術，6月底至7月16日連續三周末，將在鶯歌登場。（文化局提供）

新北市美術館串聯鶯歌陶瓷博物館舉辦《城市藝術節》，集結國內外藝術家28組表演團隊、13件視覺藝術、92場表演藝術，6月底至7月16日連續三周末，將在鶯歌登場，現場還有風格市集、主題活動，帶動周邊觀光和藝術能量。

新北市文化局長張䕒育表示，2023城市藝術節以「新生地」為主題，從新美館、陶博館出發，活動結合在地歷史、產業和文化，盼喚起在地藝術和工藝能量，使鶯歌從產業邁向美學，本次藝術節有開幕大秀、視覺藝術、表演藝術作品與特色活動，新美館圓頂藝術空間、藝術街坊和陶博館將有4檔精彩展覽。

文化局指出，現場13件視覺藝術作品將展示新生地的姿態，邀請國內外藝術家Alex Schweder＆Ward Shelley、邱承宏、有用主張、禹禹藝術工作室，以變遷為題創作，訴說人與環境的連結；藝術家劉致宏、丁建中、游文富、李承亮、共感地景，以轉換為題，呈現延續土地與產業、透過媒材交織轉動協作之徑；藝術家Cyril Lancelin、創坊設計、黃景楨、林建志與江忠倫則以信仰為題，藉由符號轉換，打造全民遊境。

另外，現在也聚集28支表演團隊，每周末帶來92場精彩演出，有新北在地與多元族群背景的藝術團隊帶來的沉浸式音樂演出，還有街舞等團隊帶來的極限運動、街舞、跑酷及馬戲，無獨有偶工作室劇團、演洋娛業、小事製作也會帶領觀眾參與表演。

文化局表示，「新北風市集」連續三周末，邀請數百家特色餐食、文創品牌，陶博館的陶瓷藝術園區也舉辦「陶瓷市集」，有12個主題導覽、工作坊活動、遊程、展覽匯聚於此，詳情可至2023新北市城市藝術節網站（http://newartland.tw/）、文化局粉絲專頁查詢。