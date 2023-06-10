49歲女神舒淇昨(9日)以一襲一字肩禮服出席上海電影節，她頭髮綁麻花辮自然地放在左邊，加上精緻的妝容，立刻成為全場最美。而大陸微博最近流行起「反濾鏡」審美觀，一位微博博主曬出舒淇未PS過的生圖，可見她法令紋和魚尾紋明顯，引來網友讚嘆是優雅老去。

近年大陸娛樂圈、戲劇、電影常習慣套上濃厚的磨皮變白濾鏡，雖乍看之下很美，卻少了點人味，也帶出容貌焦慮的討論，昨楊紫瓊、周潤發、舒淇、倪妮、惠英紅等人現身上海電影節，網上便熱傳了許多藝人工作室或媒體拍到照片，而微博博主「美顏濾鏡粉碎機·真實很美好」則曬出一組藝人沒經過修圖的照片，引來網友回應：「倪妮好美」、「周冬雨臉好緊，皮膚也好，妝面也適合她，尤其誇一下眼妝眉毛」、「說真的，女明星都好看」、「舒淇老了但還是很美」。

而至於凍齡方法，舒淇曾透露：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情，我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好」，有網友表示她身材好是因為沒生過孩子，她則澄清：「我有許多有生孩子的朋友，身材比我還好」。

對於減肥，舒淇不提倡病態減肥法，自己不節食、不斷食，但會囑咐自己吃進去多少就要消耗多少，每個人找到適合自己的飲食習慣，就可以簡單瘦下來，千萬不要盲目餓肚子，其次她不吃任何油炸食物，若得喝酒就只能喝100c.c.，當然能不喝最好，見此，粉絲說：「妳不是無酒不歡的人嗎？」，舒淇酷回：「過去了」，引來許多網友留言笑翻。

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