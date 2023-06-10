知名男星麥克巴塔耶（Mike Batayeh），出道多年演出許多經典作品，其中在Netflix神劇《絕命毒師》飾演洗衣店經理一角，將演藝事業攀向巔峰，不過卻傳出本月初心臟病發，猝逝於家中，享年52歲，家屬也悲痛證實噩耗。

美國知名演員麥克巴塔耶，除了是位喜劇演員，在Netflix神劇《絕命毒師》飾演工業洗衣店的經理，由於戲份相當吃重，加上精湛演技，讓他的知名度隨之攀升，事業來到演藝生涯高峰，未料如今卻傳出噩耗，根據《TMZ》報導，他本月1日在密歇根州住處於睡夢中離世，享年52歲，死因被診斷出是心臟病發，噩耗傳出後讓粉絲難以置信。

家屬日前悲痛證實死訊，指出麥克巴塔耶雖然是心臟病發猝逝，但生前沒有心臟病史，不免感嘆他走得過於突然，讓眾人難以接受此事，如今更沉痛發表聲明，只見內容寫道：「他曾帶給眾多人歡笑與喜悅，讓我們深深懷念，那些愛他的人會非常想念他」，短短幾句話讓所有人無限緬懷。